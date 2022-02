Arriva l’ascolto dei messaggi vocali WhatsApp fuori chat su Desktop (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è una grandissima novità per l’ascolto dei messaggi vocali WhatsApp, appena resa disponibile in questa prima parte di febbraio. Da poche ore, chi utilizza l’applicazione di messaggistica nella sua versione Desktop in beta può beneficiare della possibilità di ascoltare le note audio anche al di fuori delle chat e di gestirne la riproduzione in maniera molto funzionale. L’annuncio dell’attesa novità è pervenuto da WABetaInfo. L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Prima dell’introduzione della nuova funzione, l’ascolto di un audio era possibile solo all’interno della chat di riferimento: usciti dalla specifica conversazione, proprio ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) C’è una grandissima novità perdei, appena resa disponibile in questa prima parte di febbraio. Da poche ore, chi utilizza l’applicazione distica nella sua versionein beta può beneficiare della possibilità di ascoltare le note audio anche al didellee di gestirne la riproduzione in maniera molto funzionale. L’annuncio dell’attesa novità è pervenuto da WABetaInfo. L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Prima dell’introduzione della nuova funzione,di un audio era possibile solo all’interno delladi riferimento: usciti dalla specifica conversazione, proprio ...

