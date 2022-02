Andreazzoli | «Bella battaglia | Asllani diventerà un giocatore importante»

(Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Empoli Aurelioa DAZN dopo Bologna-Empoli. PARTITA – «Ho chiuso gli occhi sul palo di Di Francesco e sulla traversa di Arnautovic. È stata una partita combattuta, non c’è solo l’estetica ma anche la. Nessuno si è tirato indietro ma sono venute fuori diverse giocate interessanti e occasioni. È uno 0-0 anomalo, noi siamo soddisfatti. Venire qua e contare più di 30 attaccanti qui col Bologna non è da tutti».– «Può diventare un calciatore, siamo solo agli inizi ma non è un caso che tutte le volte che lo impieghi non fallisca. In nessun contesto ruolo. È un ragazzo interessante con la testa sulle spalle, anche a calcio-tennis fa più metri di tutti. Ha qualità e visione di gioco. Le scelte fatte col direttore sportivo sono state fatte ...

marcopiccari1 : #Andreazzoli:' Spalletti fai bene il tuo lavoro, lo sai che punto su di te.' La simpatia e la stima live @DAZN_IT d… -

86' -palla di Kasius per Sansone ma il numero 10 sbuccia il pallone. 86' - Ci prova anche l'... Allenatore : Aurelio. Arbitro : Cosso di Reggio Calabria. Assistenti : Prenna, Di Monte....segna un piccolo primato per l'ex allenatore del Genoa (e anche della Roma) Aurelioche ... Pochi minuti dopo (59 ) Cristante dopo unatriangolazione al limite dell'area segna il gol ...Le scelte di Mihajlovic e Andreazzoli per il match delle 15 Il match dello stadio Dall'Ara tra Bologna e Empoli mette in palio punti importanti tra due squadre di metà classifica che giocano un bel ...Atletismo e qualche bella individualità e un mix di giovani ed esperti. In più, l’Empoli delle ultime prove non ha convinto troppo sul piano difensivo: c’è assolutamente da migliorare – lo ha fatto ...