Alex Belli in quarantena per tornare al GF Vip? Lo scoop lanciato da Silvia Toffanin

Ieri pomeriggio Alex Belli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attore ha parlato dell'amore libero, del rapporto incrinato con Delia Duran, della chimica artistica con Soleil Sorge ed ha anche svelato che potrebbe presto ritirarsi dalla tv: "Sì adesso opterò per a sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C'avevo già provato, ma non mi è stato possibile". Silvia Toffanin però non ha creduto alle parole del suo ospite: "Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso che hai la tua narrativa. Io penso tante cose, tutte però purtroppo non le posso dire, mi dispiace sai. Che cosa vorresti fare ora, cosa hai in mente? Starai ..."

