Selvaggia Lucarelli | il triste annuncio sui social | “Spesso ospite in Tv | non ce l’ha fatta”

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. A dare l'annuncio della sua morte è stata Selvaggia Lucarelli: "È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, Spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all'ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato". Proprio con la Lucarelli Trinca si era scontrato a PiazzaPulita su La7. L'anno scorso avevano discusso ferocemente da Corrado Formigli sulle terapie "alternative". "Il rischio è che tanti cittadini vadano dietro alle sue teorie fantascientifiche senza capire nulla di quello che dice", accusava la giornalista riferendosi alla "medicina biologica integrata" con cui Franco Trinca.. il medico sosteneva di poter combattere il coronavirus, facendo a meno delle cure tradizionali e pure dei ...

