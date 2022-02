Sanremo 2022, omaggio a Raffaella Carrà: Japino atteso all'Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022, in onda con la quinta e ultima serata sabato 5 febbraio su Rai1, vede andare in scena uno speciale omaggio all'indimenticabile Raffaella Carrà. Per l'occasione, Sergio Japino, il compagno di una vita, sarà seduto nella prima fila del Teatro Ariston. Sanremo 2022: l'omaggio a Raffaella Carrà L'ultima puntata del Festival di Sanremo, in scena sabato 5 febbraio 2022 su Rai1 a partire dalle 20:40, vede andare in scena un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021. Ad annunciare lo speciale momento è stato Amadeus, nel corso dell'ultima conferenza stampa. Il ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di, in onda con la quinta e ultima serata sabato 5 febbraio su Rai1, vede andare in scena uno specialeall'indimenticabile. Per l'occasione, Sergio, il compagno di una vita, sarà seduto nella prima fila del Teatro: l'L'ultima puntata del Festival di, in scena sabato 5 febbraiosu Rai1 a partire dalle 20:40, vede andare in scena un, scomparsa il 5 luglio del 2021. Ad annunciare lo speciale momento è stato Amadeus, nel corso dell'ultima conferenza stampa. Il ...

