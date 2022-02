Sanremo 2022, anche Ranieri cede al FantaSanremo e urla: «Papalina! Me lo hanno chiesto i miei nipoti» (Di sabato 5 febbraio 2022) Era partito come un gioco sotterraneo, con riferimenti comprensibili solo a una cerchia di eletti. Ora è definitivamente esploso. Il FantaSanremo è diventato il gioco più seguito dai fan del Festival. anche Amadeus ne ha parlato in conferenza stampa: «È un gioco di 25 cantanti in gara, e anche questo fa cambiamento, rispecchia la realtà in cui viviamo. Non possiamo fare un festival chiuso in una scatola, sempre uguale a se stesso». All’inizio solo i cantanti più giovani si prestavano alle regole, urlando tutti i meme necessari per acquisire punti. Questa sera il salto: anche Massimo Ranieri ha gridato «Papalina!», uno dei bonus che danno più punti. Ad Amadeus ha spiegato: «Me lo hanno chiesto i miei ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Era partito come un gioco sotterraneo, con riferimenti comprensibili solo a una cerchia di eletti. Ora è definitivamente esploso. Il Fantaè diventato il gioco più seguito dai fan del Festival.Amadeus ne ha parlato in conferenza stampa: «È un gioco di 25 cantanti in gara, equesto fa cambiamento, rispecchia la realtà in cui viviamo. Non possiamo fare un festival chiuso in una scatola, sempre uguale a se stesso». All’inizio solo i cantanti più giovani si prestavano alle regole,ndo tutti i meme necessari per acquisire punti. Questa sera il salto:Massimoha gridato «», uno dei bonus che danno più punti. Ad Amadeus ha spiegato: «Me lo...

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Lodamarco1 : RT @fanpage: #Sanremo22 Occhio! Emma rischia di scivolare! - RaffaelePizzati : RT @VigilanzaT: Il successo di Sanremo 2022 (che si deve anche ad Amadeus, scelto però da Teresa De Santis...) ha dato alla testa a Rai1. E… -