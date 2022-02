Roma, finisce il turno al bar e viene accoltellato in strada: è caccia all’aggressore (Di sabato 5 febbraio 2022) Misteriosa aggressione nella serata di giovedì 3 febbraio a Roma, quando intorno alle ore 19:00 un barista che aveva appena terminato il suo turno di lavoro è stato accoltellato all’addome e lasciato a terra in una pozza di sangue. L’aggressione a Primavalle E’ successo in via Pasquale II, nel quartiere Primavalle. L’uomo, un 34enne senza precedenti penali, aveva finito di lavorare e si stava incamminando verso casa quando è stato aggredito e colpito con un’arma da taglio. Un unico colpo, ben assestato, all’addome: una ferita profonda, che gli ha provocato una copiosa emorragia. L’aggressione è avvenuta a poca distanza dal bar in cui l’uomo lavora, in un tratto di strada buio. Non ci sarebbero stati testimoni oculari. Solo successivamente qualcuno ha notato l’uomo a terra ed ha chiamato il NUE 112. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Misteriosa aggressione nella serata di giovedì 3 febbraio a, quando intorno alle ore 19:00 un barista che aveva appena terminato il suodi lavoro è statoall’addome e lasciato a terra in una pozza di sangue. L’aggressione a Primavalle E’ successo in via Pasquale II, nel quartiere Primavalle. L’uomo, un 34enne senza precedenti penali, aveva finito di lavorare e si stava incamminando verso casa quando è stato aggredito e colpito con un’arma da taglio. Un unico colpo, ben assestato, all’addome: una ferita profonda, che gli ha provocato una copiosa emorragia. L’aggressione è avvenuta a poca distanza dal bar in cui l’uomo lavora, in un tratto dibuio. Non ci sarebbero stati testimoni oculari. Solo successivamente qualcuno ha notato l’uomo a terra ed ha chiamato il NUE 112. Sul posto sono ...

