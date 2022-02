Quando torna in campo Jannik Sinner dopo il Covid? Calendario tornei in bilico (Di sabato 5 febbraio 2022) Ci si è messo di mezzo il Covid-19 per fermare Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è risultato positivo ad un tampone subito dopo aver raggiunto i quarti di finale all’ultimo Australian Open e ha dovuto dunque rinunciare alla partecipazione al 500 di Rotterdam, dove avrebbe potuto sfidare Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Ma quali sono gli appuntamenti a rischio per il numero 10 al mondo? L’azzurro è segnato all’ATP di Marsiglia, che inizia il 14 febbraio, con cui condividerebbe nuovamente il tabellone con i tre tennisti citati in precedenza; un torneo dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale, inchinandosi per 6-4 6-2 a Daniil Medvedev. Con la sua positività al Covid però, questa partecipazione sembra davvero vicina a saltare. Più chance invece per il Dubai Duty Free ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Ci si è messo di mezzo il-19 per fermare. Il tennista altoatesino è risultato positivo ad un tampone subitoaver raggiunto i quarti di finale all’ultimo Australian Open e ha dovuto dunque rinunciare alla partecipazione al 500 di Rotterdam, dove avrebbe potuto sfidare Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Ma quali sono gli appuntamenti a rischio per il numero 10 al mondo? L’azzurro è segnato all’ATP di Marsiglia, che inizia il 14 febbraio, con cui condividerebbe nuovamente il tabellone con i tre tennisti citati in precedenza; un torneo dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale, inchinandosi per 6-4 6-2 a Daniil Medvedev. Con la sua positività alperò, questa partecipazione sembra davvero vicina a saltare. Più chance invece per il Dubai Duty Free ...

