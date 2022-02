Palermo | Baldini | “Non faccio il professore Blackout li hanno anche Juventus e Real”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del, alla vigilia della gara in trasferta di Serie C girone C contro il Campobasso

... la sfida aldi domani pomeriggio, 6 febbraio, sta facendo il resto. I tifosi stanno ... Un impegno arduo al cospetto della squadra allenata dall'esperto Silvio, uno che ha allenato a ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna a giocare in trasferta dopo due partite casalinghe. L'avversario è il Campobasso: Silviointerviene in conferenza stampa alla vigilia per presentare il match in programma ...Silvio Baldini, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa della trasferta di domani contro il Campobasso (ore 17.30). Queste le parole di mister Baldini: "Mi sembra abbastanza eccessivo pre ...Il match tra Campobasso e Palermo si avvicina, e il mister dei rosanero Silvio Baldini, è intervenuto in conferenza stampa: “Non rimuginiamo, anche Juve di Trapattoni subì rimonta”. Sarà un banco di ...