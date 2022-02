Mourinho | “Var? Calcio ora è un altro sport | Roma piccolina per il potere”

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Laagli occhi del”. Joséprova a controllarsi dopo lo 0-0 tra la suae il Genoa. I giallorossi, allenati dal tecnico portoghese, si sono visti annullare alil gol segnato da Zaniolo allo scadere. L’arbitro Abisso, richiamato dal, ha deciso di annullare la rete per un pestone di Abraham ad un avversario nello sviluppo dell’azione. Zaniolo, innervosito dalla decisione, è stato espulso per proteste. “Non abbiamo fatto gol, la rete che abbiamo segnato è stata annullata. Non voglio giudicare, bisognerebbe parlare mezz’ora. Se l’arbitro ha deciso bene” quando ha scelto di annullare la rete, “questoche ha fatto innamorare il mondo è cambiato. Ora è un...

Advertising

bimbodimou : RT @strumentiumani: Mourinho: 'Pensate che il trattamento che sta ricevendo sia lo stesso se giocasse nell'Inter, nel Milan o nella Juve?'… - nlroma1o : RT @RiccardoFerraz6: @AliprandiJacopo Il mio modestissimo parere. L'azione d'attacco parte dal passaggio di Miki a Zaniolo. A Miki la passa… - AleAnti2 : RT @strumentiumani: Mourinho: 'Pensate che il trattamento che sta ricevendo sia lo stesso se giocasse nell'Inter, nel Milan o nella Juve?'… - serieAnews_com : ?? Mourinho duro nel post partita... Che ne pensate? #josemourinho #Mourinho #zaniolo #nicolozaniolo #abisso #var… - _samuel18 : RT @strumentiumani: Mourinho: 'Pensate che il trattamento che sta ricevendo sia lo stesso se giocasse nell'Inter, nel Milan o nella Juve?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Var

2 La partita numero 100 in Serie A di Josècoincide con il secondo pareggio a reti bianche della Roma , seguita in tribuna da ...per una rete - bellissima - annullata con il contributo del...Joséprova a controllarsi dopo lo 0 - 0 tra la sua Roma e il Genoa. I giallorossi, allenati dal tecnico portoghese, si sono visti annullare alil gol segnato da Zaniolo allo scadere. L'...Jose Mourinho prova a tenersi, così come davanti alle televisioni ... Per me se il signor Abisso e il Var non hanno sbagliato e hanno seguito le linee guida superiori, il calcio allora si sta ...Per 91 minuti la partita ha raccontato uno 0-0 scialbo, senza troppe emozioni e con un equilibrio dato soprattutto dal ritrovato feeling difensivo della ...