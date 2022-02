Morto di Covid Franco Trinca, biologo no-vax. In tv diceva: «Ecco perché contesto i vaccini» (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato spesso ospite di diverse trasmissioni televisive, come punto di riferimento delle cure domiciliari contro il Covid. Ma ieri è Morto all’ospedale di Città di Castello, in Umbria. Il biologo Franco Trinca era tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» composto da varie associazioni No vax. Ricoverato in ospedale da diverso tempo, era affetto da una polmonite bilaterale che è stata fatale. Trinca era noto per le sue idee critiche sulla campagna vaccinale anti-Covid e strenuo sostenitore delle dell’idrossiclorochina e dei farmaci con vitamina C per curare i malati Covid. Il biologo è Morto a 70 anni all’ospedale di Perugia dov’era ricoverato da circa due settimane a causa di una polmonite ... Leggi su blog.libero (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato spesso ospite di diverse trasmissioni televisive, come punto di riferimento delle cure domiciliari contro il. Ma ieri èall’ospedale di Città di Castello, in Umbria. Ilera tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» composto da varie associazioni No vax. Ricoverato in ospedale da diverso tempo, era affetto da una polmonite bilaterale che è stata fatale.era noto per le sue idee critiche sulla campagna vaccinale anti-e strenuo sostenitore delle dell’idrossiclorochina e dei farmaci con vitamina C per curare i malati. Ila 70 anni all’ospedale di Perugia dov’era ricoverato da circa due settimane a causa di una polmonite ...

