Lucia Guadagno | “Noi vigili urbani | in prima linea ma non sempre apprezzati”

(Di sabato 5 febbraio 2022) di Armando?Senatore Tra i tanti lavori di pubblica utilità ha un ruolo fondamentale quello della polizia municipale, che espleta una lunghissima serie di compiti e funzioni che riguardano: la prevenzione e repressione delle violazioni alle norme contenute in leggi, regolamenti, provvedimenti statali, regionali e locali; l’informazione, la notificazione e l’accertamento di atti; il soccorso alla popolazione. Per cercare di comprendere meglio questo lavoro con i suoi pregi, ma anche con i difetti e le difficoltà con il quale viene svolto abbiamo incontrato, che da diversi anni lavoro in forza alla polizia municipale di Salerno… “Ho scelto questo lavoro perché mi faceva piaceva l’idea di aiutare gli altri, rendere la mia città più sicura, stare a contatto con le persone e, confidenzialmente, indossare la divisa/uniforme era un mio grande ...