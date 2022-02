LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Boaro e altri quattro corridori in fuga, gruppo a 2’40” (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Manuele Boaro che non vince una corsa da tanto, troppo tempo: il 34enne dell’Astana ha trionfato per l’ultima Volta nella quinta tappa del Giro di Croazia nel 2018. 15.17 Dopo la fase di forte vento, il vantaggio di Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) aumenta nuovamente e si attesta attorno ai 2’40”. 15.14 Angel Madrazo, in fuga quest’oggi, è uno dei veterani in gruppo. Lo spagnolo in carriera si è tolto la soddisfazione di una tappa vinta alla Vuelta nel 2019 e ben due piazzamenti sul podio nel 2014 e nel 2015 ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Manueleche non vince una corsa da tanto, troppo tempo: il 34enne dell’Astana ha trionfato per l’ultimanella quintadel Giro di Croazia nel 2018. 15.17 Dopo la fase di forte vento, il vantaggio di Manuele(Astana Qazaqstan Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) aumenta nuovamente e si attesta attorno ai”. 15.14 Angel Madrazo, inquest’, è uno dei veterani in. Lo spagnolo in carriera si è tolto la soddisfazione di unavinta alla Vuelta nel 2019 e ben due piazzamenti sul podio nel 2014 e nel 2015 ...

