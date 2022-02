LIVE Slittino | Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA | tutto pronto per la seconda run

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Ricordiamo che le run in programma sono quattro: domani lametà di gara che deciderà il podio. 13.43 Johannes Ludwig partirà per nono, Woflgang Kindl dodicesimo: sono loro a giocarsi l’oro. 13.41 Il primo a partire è il russo Roman Repilov, poi subito David Gleirscher e Dominik Fischnaller, in lotta per il bronzo. 13.38 Ricordiamo ovviamente che non è al via Kevin Fischnaller, fermato dal Covid-19. 13.36 La startlist delladiscesa: 1 ROC REPILOV Roman 2 AUT GLEIRSCHER David 3 ITA FISCHNALLER Dominik 4 ITA FISCHNALLER Kevin 5 ROC PAVLICHENKO Semen 6 LAT BERZINS Gints 7 AUT GLEIRSCHER Nico 8 GER LANGENHAN Max 9 GER LUDWIG Johannes 10 LAT APARJODS Kristers 11 GER LOCH Felix 12 AUT KINDL Wolfgang 13 ITA FELDERER Leon 14 LAT DARZNIEKS Arturs 15 AUS FERLAZZO ...