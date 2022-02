Legati ma non troppo. Salvini e la via alle urne (Di sabato 5 febbraio 2022) Di lotta e di governo. La ripartenza della Lega dopo il can-can Quirinale passa da questo difficile equilibrio. Un anno – tanto manca alle politiche – non passerà in fretta. Uno strappo prematuro con il governo aprirebbe un caso nel partito con chi, specie i governatori del Nord, preferisce il pragmatismo alle montagne russe. Un atteggiamento troppo remissivo rischia di presentare un conto salato alle urne, dove una barricadera Giorgia Meloni, sola all’opposizione e decisa a prendere il timone della destra italiana, promette di fare en plein. La strada è lunga e scoscesa. Fra tutti gli appuntamenti, pesa come un macigno la riforma elettorale proporzionale, il vero cruccio di quest’ultimo miglio di legislatura: un via libera dei leghisti potrebbe infatti complicare la ricucitura con Fratelli d’Italia. ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Di lotta e di governo. La ripartenza della Lega dopo il can-can Quirinale passa da questo difficile equilibrio. Un anno – tanto mancapolitiche – non passerà in fretta. Uno strappo prematuro con il governo aprirebbe un caso nel partito con chi, specie i governatori del Nord, preferisce il pragmatismomontagne russe. Un atteggiamentoremissivo rischia di presentare un conto salato, dove una barricadera Giorgia Meloni, sola all’opposizione e decisa a prendere il timone della destra italiana, promette di fare en plein. La strada è lunga e scoscesa. Fra tutti gli appuntamenti, pesa come un macigno la riforma elettorale proporzionale, il vero cruccio di quest’ultimo miglio di legislatura: un via libera dei leghisti potrebbe infatti complicare la ricucitura con Fratelli d’Italia. ...

