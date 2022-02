Inter-Milan | le formazioni ufficiali

(Di sabato 5 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, valido per la 24a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza. Nella gara di andata la partita è terminata 1 a 1, con la rete di Calhanoglu e autogol di De Vrij. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano al primo posto della classifica con 53 punti. Sono 4 i punti di vantaggio sulla coppia-Napoli, con ancora la gara contro il Bologna da recuperare. Nella sfida prima della sosta é arrivata una vittoria all ultimo respiro sul campo del Venezia. Formazione tipo per l’, con la coppia di attaccanti formata da Dzeko e Lautaro Martinez. I rossoneri allenati da Stefano Pioli sono al secondo posto insieme al Napoli. Una sconfitta questa sera vorrebbe dire con tutta probabilità abbandonare ...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - ilnapolionline : SERIE A - Inter-Milan, formazioni ufficiali. Le scelte di Pioli e S. Inzaghi - - TheGreatOne1986 : RT @armyrosari: Ricevuto da un mio amico #Milan gli sta venendo qualche dubbio se cambiare squadra ?? #inter #amala #Derby #derbydellamadonn… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Prima della finale di Sanremo, va in scena il derby, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeNon c'è Sanremo che tenga per i tifosi die per gli appassionati di calcio in generale. A poche ore dall'inizio della ...DIRETTA: GLI ALLENATORI Mentre aspettiamo la diretta di, naturalmente dobbiamo osservare che i due allenatori Simone Inzaghi e Stefano Pioli saranno tra i protagonisti più attesi di ...Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Milan, derby di Milano e gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due tecnici: Inter (3-5-2): Handanovic ...Da Lautaro Martinez a Rafael Leao, le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A Sono ufficiali le formazioni del derby valevole per la ...