Incinta e no - vax, è positiva al Covid: bimbo muore al settimo mese di gravidanza (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha in programma una verifica per stabilire le cause della morte di un feto di 7 mesi ed una eventuale correlazione con la positività al Covid della mamma, che non ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha in programma una verifica per stabilire le cause della morte di un feto di 7 mesi ed una eventuale correlazione con la positività aldella mamma, che non ...

