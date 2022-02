I "Brividi" di Sofia fanno cantare l’Italia

Advertising

Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Agenzia_Ansa : Pechino2022 I Sofia Goggia è pronta: 'Ho i Brividi, sono tornata sugli sci. Ora i Giochi'. Confermato l'annuncio de… - Gazzetta_it : VIDEO Sofia Goggia torna sugli sci! E la colonna sonora è da... 'Brividi' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: VIDEO Sofia Goggia torna sugli sci! E la colonna sonora è da... 'Brividi' - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #P… -

Ultime Notizie dalla rete : Brividi Sofia

Goggia torna sugli sci dopo l'infortunio e annuncia che sarà in gara. Alla cerimonia inaugurale la dedica dell'amica e portabandiera Moioli di LEO TURRINI...è sempre da. Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell'Italia Team. E a proposito, ho ricevuto un video privato da...con “Brividi“ di Mahmood e Blanco come colonna sonora. "Anche io li ho e…oggi che sono tornata sugli sci non so esprimermi Soon: Olympic Games in Cina", ha scritto Sofia. "Pensavo a lei quando avevo ...E’ stata la stessa Goggia a renderlo noto attraverso un video sul sul profilo Instagram sulle note della canzone di Sanremo ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco ... «Ho ricevuto un video privato da Sofia ...