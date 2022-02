Gps supplenze, i maestri dell’infanzia e primaria: “Non aggiornare sarebbe un danno per i docenti e per il sistema scolastico” (Di sabato 5 febbraio 2022) "L’ipotesi di rinvio dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, paventata dal Ministero dell’Istruzione, se confermata, si rivelerà un danno per i docenti e per l’intero sistema scolastico. Facendo particolare riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia, mai come quest’anno si è verificata un’accentuata carenza di insegnanti e molti dirigenti hanno assunto e stanno assumendo, tramite messe a disposizione, persone sprovviste di titoli per l’insegnamento nella fascia 3-11". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) "L’ipotesi di rinvio dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le, paventata dal Ministero dell’Istruzione, se confermata, si rivelerà unper ie per l’intero. Facendo particolare riferimento alla scuola, mai come quest’anno si è verificata un’accentuata carenza di insegnanti e molti dirigenti hanno assunto e stanno assumendo, tramite messe a disposizione, persone sprovviste di titoli per l’insegnamento nella fascia 3-11". L'articolo .

