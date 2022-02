Giulia De Lellis e la corsa in ospedale: “Peggiorata tantissimo…” (Di sabato 5 febbraio 2022) L’influencer Giulia De Lellis e la corsa in ospedale per via di una malattia: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità Una delle ragazze che nel corso degli anni ha avuto un successo meritato per via della sua bellezza disarmante, il suo essere semplice e il suo carattere forte è lei, la splendida Giulia De Lellis. Un successo cominciato negli studi del dating più famoso d’Italia, Uomini e Donne in cui si è fatta notare per via del corteggiamento al tronista Andrea Damante, suo futuro ragazzo per due anni. Un amore forte e passionale durato circa due anni e terminato per via dei tradimenti da parte dell’uomo che hanno fatto soffrire la ragazza, tanto da spingerla a voler raccontare ai suoi fan quanto accaduto in un autobiografia con l’aiuto di una scrittrice dal titolo Le corna ... Leggi su topicnews (Di sabato 5 febbraio 2022) L’influencerDee lainper via di una malattia: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità Una delle ragazze che nel corso degli anni ha avuto un successo meritato per via della sua bellezza disarmante, il suo essere semplice e il suo carattere forte è lei, la splendidaDe. Un successo cominciato negli studi del dating più famoso d’Italia, Uomini e Donne in cui si è fatta notare per via del corteggiamento al tronista Andrea Damante, suo futuro ragazzo per due anni. Un amore forte e passionale durato circa due anni e terminato per via dei tradimenti da parte dell’uomo che hanno fatto soffrire la ragazza, tanto da spingerla a voler raccontare ai suoi fan quanto accaduto in un autobiografia con l’aiuto di una scrittrice dal titolo Le corna ...

