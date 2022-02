Enormi polemiche a Roma | Mourinho attacca | “Il potere ce l’hanno altri”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 febbraio 2022) Avrà sicuramente strascichi polemici quanto accaduto nei minuti di recupero di-Genoa, anticipo della 24esima giornata di Serie A. Al 90?, sul risultato di 0-0, i giallorossi sono passati in vantaggio con un gran gol di Zaniolo che poi si è tolto la maglia esultando, gesto che gli ha procurato l’ammonizione. Pazzesco a: gol annullato ed espulsione per Zaniolo in 4 minuti Gioia però strozzata dal VAR, che ha chiamato l’arbitro Abisso al monitor per un presunto fallo di Abraham ad inizio azione. A protestare in particolare è stato l’autore del gol, Zaniolo, che deve aver detto qualche parola di troppo ed è stato ammonito una seconda volta. Laè così passata dall’esaltazione alla beffa, tutto nel giro di 4 minuti.il palazzo Al termine del match, José ...