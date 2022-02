Covid, perché in Italia i morti non calano: «È la coda di Delta ma i calcoli sono sbagliati» (Di sabato 5 febbraio 2022) Mentre la corsa dei contagi rallenta sempre di più e il tasso di positività scende a poco più dell’11%, nel bollettino quotidiano il conto dei morti per le complicazioni di Covid-19 non riesce a calare. I numeri quotidiani oscillano tra i 350 e i 450 e si arriva a 3mila vittime a settimana. Questo ha fatto schizzare il tasso di letalità Italiano rispetto a quello degli altri paesi dell’Europa Occidentale. perché? Gli esperti sono convinti che ci siano due aspetti da considerare che non sono collegati tra di loro. Il primo è che i morti potrebbero essere provocati dalla variante Delta che è comunque ancora attiva nel territorio anche se nel frattempo è stata soppiantata nei contagi da Omicron. Il secondo aspetto riguarda invece il conteggio stesso dei ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Mentre la corsa dei contagi rallenta sempre di più e il tasso di positività scende a poco più dell’11%, nel bollettino quotidiano il conto deiper le complicazioni di-19 non riesce a calare. I numeri quotidiani oscillano tra i 350 e i 450 e si arriva a 3mila vittime a settimana. Questo ha fatto schizzare il tasso di letalitàno rispetto a quello degli altri paesi dell’Europa Occidentale.? Gli esperticonvinti che ci siano due aspetti da considerare che noncollegati tra di loro. Il primo è che ipotrebbero essere provocati dalla varianteche è comunque ancora attiva nel territorio anche se nel frattempo è stata soppiantata nei contagi da Omicron. Il secondo aspetto riguarda invece il conteggio stesso dei ...

