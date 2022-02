Cassano confessa | “Senza Bari-Inter farei lo scippatore”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 febbraio 2022) Antoniosi ‘’ attraverso la sua autobiografia ‘Dico tutto’ edita da Rizzoli, in cui racconta diversi aneddoti. L’ex giocatore parla anche di quel famoso, in cuifece un gol straordinario, controllando prima il pallone di tacco e poi superando il portiere avversario con gran tiro, preceduto da dribbling.si giocò il 18 dicembre 1999 ed un giovanissimo, si fece conoscere dal mondo. Nella sua autobiografia,dice: “Se non ci fosse stato sarei diventato un rapinatore, o uno, comunque un delinquente. Molte persone che conosco sono state arruolate dai clan. Quella partita e il mio talento mi hanno portato via dalla prospettiva di una vita di merda“. Poi ...