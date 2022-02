Atletica | esordio stagionale indoor per Davide Re | 47?12 sui 400 a Magglingen

Leggi su sportface

Re, che ha corso i 400 metrinel meeting di(Svizzera) con il tempo di 47?12. Un crono che non solo è valsa la vittoria, ma soprattutto il primato personale al chiuso andando a migliorare nettamente il 47?84 che era ormai datato 2017. Segnali incoraggianti quindi per il 28enne ligure delle Fiamme Gialle, al primo impegno dopo il cambio di guida tecnica visto che dallo scorso autunno si è trasferito a Berna, dove lavora con Flavio Zberg. "Al mattino avevo spinto ancora tanto in allenamento, sono appena rientrato dal raduno di Tenerife e questo era un test – ha spiegato Re dopo la gara – Oggi non ero al massimo, è stata una settimana dura e ho anche fatto l'esame di farmacologia a medicina. Sono soddisfatto, anche perchè non sto preparando la ...