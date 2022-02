Ascolti TV 4 febbraio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 5 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 4? Sui canali Rai,, sono andati in onda Sanremo (Rai 1), Le ultime 24 ore (Rai 2), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Attenti al gorilla (Canale 5), Auguri per la tua morte (Italia 1) e Quarto Grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

Advertising

mbbelluco : RT @ilmanifesto: Ascolti alle stelle e social in tilt, considerazioni su Sanremo terza edizione condotta da Amadeus. Pailettes, lustrini e… - ilmanifesto : Ascolti alle stelle e social in tilt, considerazioni su Sanremo terza edizione condotta da Amadeus. Pailettes, lust… - infoiteconomia : Energia: Salvini, Draghi ascolti Italia che soffre, 5 mld entro febbraio - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 3 febbraio 2022, Sanremo 54.1%, Cetto C’è 6.5% - infoiteconomia : #FLASH# ENERGIA: SALVINI, DRAGHI ASCOLTI ITALIA CHE SOFFRE, 5 MLD ENTRO FEBBRAIO -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

"Il 4dell'87 cantai su questo palco Quello che le donne non dicono ", ricorda la cantante,... Amadeus scende le scale e saluta così il pubblico che lo ha premiato conda record per ...La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 , che ha visto Amadeus alla conduzione affiancato da Maria Chiara Giannetta, è andata in scena venerdì 4. Scopri glidella Quarta Serata di Sanremo 2022. Il Festival di Amadeus e dei suoi 25 protagonisti sta ottenendo uno straordinario successo: non solo le canzoni sono le più ascoltate ...Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 al 12 febbraio 2022 ... Dopo aver ascoltato le parole di disprezzo che le ha riservato Antonito, Natalia ...Anticipazioni TV. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che stiamo per assistere al tanto atteso ritorno di Marta Guarnieri! Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Torna Marta! Il P ...