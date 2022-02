Allegri Svela 'la Bugia': Tifosi Spiazzati Dalla Confessione Sul Club (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La Juventus è cambiata molto a gennaio, con tre vendite, due successi in arrivo e uno già definito per l'estate. Massimiliano Allegri, infatti, nelle ultime settimane aveva spiegato più volte di non aspettarsi particolari rinforzi sul mercato e di ritenere completa la squadra bianconera. La realtà, poi, si è rivelata ben diversa, come dimostrano gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e gli addii di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Poi c'è Lautaro Martinez, che ha una buona tecnica e una buona corsa. Sono contento dei due". Il tecnico ha spiegato che il Club è stato bravissimo ad anticipare i tempi, regalando a lui e ai Tifosi una situazione che altrimenti sarebbe rimasta al 99/100%. Entrambi i nuovi acquisti contro il Verona esordiranno. : Zakaria, da centrocampista interno, e Lautaro Martinez, che ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La Juventus è cambiata molto a gennaio, con tre vendite, due successi in arrivo e uno già definito per l'estate. Massimiliano, infatti, nelle ultime settimane aveva spiegato più volte di non aspettarsi particolari rinforzi sul mercato e di ritenere completa la squadra bianconera. La realtà, poi, si è rivelata ben diversa, come dimostrano gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria e gli addii di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Poi c'è Lautaro Martinez, che ha una buona tecnica e una buona corsa. Sono contento dei due". Il tecnico ha spiegato che ilè stato bravissimo ad anticipare i tempi, regalando a lui e aiuna situazione che altrimenti sarebbe rimasta al 99/100%. Entrambi i nuovi acquisti contro il Verona esordiranno. : Zakaria, da centrocampista interno, e Lautaro Martinez, che ...

Advertising

DiMarzio : 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di f… - Outside99201018 : RT @DiMarzio: 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di formazione… - Giacomo_Valenti : RT @DiMarzio: 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di formazione… - despite_qwame : RT @DiMarzio: 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di formazione… - DiMarzio : 'Con #Vlahovic gli obiettivi non cambiano'. #Allegri parla alla vigilia di #Juve-#Verona e svela alcune scelte di f… -