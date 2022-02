Alex Belli si sottrae al game del GF VIP? Silvia provoca: quarantena in arrivo (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuova intervista di Alex Belli a Verissimo, per l’ennesima volta si cerca di capire che cosa pensa, che cosa prova, che cosa farà. Silvia Toffanin ha cercato di porre le stesse domande fatte da Signorini, con la speranza di ottenere qualche risposta ma in realtà non è stata troppo fortunata. Sul finale dell’intervista però ha chiesto all’attore che cosa farà nei prossimi giorni, se dobbiamo aspettarci un colpo di scena. Gli ha chiesto del suo storytelling un riferimento ( con una parola ben precisa) che non ci è sembrato affatto casuale. Ciccio Pasticcio sa… La conduttrice quindi ha chiesto a Belli se non sia stufo di questi mesi, sempre al centro dell’attenzione. Lo ha provocato, perchè è chiaro che all’attore, questa situazione, non dispiaccia affatto, anzi. E allora ha provato a capire come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuova intervista dia Verissimo, per l’ennesima volta si cerca di capire che cosa pensa, che cosa prova, che cosa farà.Toffanin ha cercato di porre le stesse domande fatte da Signorini, con la speranza di ottenere qualche risposta ma in realtà non è stata troppo fortunata. Sul finale dell’intervista però ha chiesto all’attore che cosa farà nei prossimi giorni, se dobbiamo aspettarci un colpo di scena. Gli ha chiesto del suo storytelling un riferimento ( con una parola ben precisa) che non ci è sembrato affatto casuale. Ciccio Pasticcio sa… La conduttrice quindi ha chiesto ase non sia stufo di questi mesi, sempre al centro dell’attenzione. Lo hato, perchè è chiaro che all’attore, questa situazione, non dispiaccia affatto, anzi. E allora ha provato a capire come ...

