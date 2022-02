Sonia Bruganelli ed il gesto social su Lulù che non piace ai fan | ecco cosa è successo

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’opinionista del GF Vip,è finita nuovamente al centro delle polemiche per via di unche non è stato particolarmente gradito dai fan della giovaneSelassié. Sebbene oggi il reality si sia preso un giorno di vacanza per lasciare spazio a Sanremo 2022, il popolo web è comunque concentrato su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.