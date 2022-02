Sci alpino, Innerhofer: “Il vento di fa perdere anche 5 decimi”; Marsaglia: “Devo capire meglio” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Seconda giornata dedicata alle prove di discesa libera maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi il miglior crono di giornata lo timbra il favoritissimo per la medaglia d’oro: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. In casa Italia bene Dominik Paris, quinto. Più che discreta anche la prova di Christof Innerhofer: l’altoatesino ha saltato una porta, ma ha ribadito le buone sensazioni già viste nella giornata di ieri, chiudendo nono a 57 centesimi. Sci alpino, Dominik Paris cresce nella seconda prova di discesa olimpica. Kilde al comando Le sue parole riportate dalla Fisi: “Le sensazioni sono buone. C’era davvero tanto vento, ed è difficile paragonare i tempi con quelli degli altri. Se prendi una folata di vento contrario puoi anche perdere cinque ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Seconda giornata dedicata alle prove di discesa libera maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi il miglior crono di giornata lo timbra il favoritissimo per la medaglia d’oro: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. In casa Italia bene Dominik Paris, quinto. Più che discretala prova di Christof: l’altoatesino ha saltato una porta, ma ha ribadito le buone sensazioni già viste nella giornata di ieri, chiudendo nono a 57 centesimi. Sci, Dominik Paris cresce nella seconda prova di discesa olimpica. Kilde al comando Le sue parole riportate dalla Fisi: “Le sensazioni sono buone. C’era davvero tanto, ed è difficile paragonare i tempi con quelli degli altri. Se prendi una folata dicontrario puoicinque ...

