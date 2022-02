Sanremo, a Drusilla Foer scappa una bestemmia in diretta mentre si tira via i baffi. Il video la “incastra” (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’esibizione di Drusilla Foer, star della serata di ieri al festival di Sanremo celebrata oggi dalla stampa, è stata macchiata da una bestemmia della quale francamente non sentivamo il bisogno. L’artista toscano travestito da donna, a un certo punto si è tirato via i baffi provando un comprensibile dolore, scandito da una frase inequivocabile: “Dio Cr…”. Nominare il nome di Dio invano, nella religione cattolica, è una bestemmia vera e propria, che in passato è costata la cacciata dalla Rai di artisti come Leopoldo Mastelloni e giornalisti come Stella Pende. Cosa accadrà adesso, dopo la visione del video che gira su youtube? LEGGI ANCHE Sanremo, sarà festival dell'Unità: dopo Drusilla (ddl Zan), Ornella Muti (droga ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’esibizione di, star della serata di ieri al festival dicelebrata oggi dalla stampa, è stata macchiata da unadella quale francamente non sentivamo il bisogno. L’artista toscano travestito da donna, a un certo punto si èto via iprovando un comprensibile dolore, scandito da una frase inequivocabile: “Dio Cr…”. Nominare il nome di Dio invano, nella religione cattolica, è unavera e propria, che in passato è costata la cacciata dalla Rai di artisti come Leopoldo Mastelloni e giornalisti come Stella Pende. Cosa accadrà adesso, dopo la visione delche gira su youtube? LEGGI ANCHE, sarà festival dell'Unità: dopo(ddl Zan), Ornella Muti (droga ...

