Sanremo 2022 | Gianni Morandi e Jovanotti infiammano l’Ariston con un medley

Gianni Morandi e Jovanotti insieme sul palco del Festival di Sanremo 2022 per un medley che fa scatenare tutto il teatro Ariston. Nella serata delle cover propongono due brani iconici della loro carriera a testa: Occhi di ragazza, Un mondo d'amore, Ragazza fortunato e Penso positivo. Un sodalizio artistico e un'amicizia che ha portato a questa sorpresa molto gradita dopo che Jovanotti aveva scritto Apri tutte le porte, brano che ha convinto Gianni a tornare al Festival dopo ben 25 anni. Standing ovation di tutto ...

