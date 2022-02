Sangiovanni: il testo di “A muso duro”, tra le cover in gara a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Stasera Sangiovanni si esibirà con “A muso duro”, cover del brano di Pierangelo Bertoli che proporrà insieme a Fiorella Mannoia sul palco del Festival di Sanremo 2022. A muso duro / Per Dirti T’ Amo è il brano del 1979 contenuto nell’omonimo album del cantautore emiliano scomparso nel 2002. Il testo è dedicato all’aspro rapporto di Bertoli con la discografia (Non ho ordini precisi di lavoro) rispetto alla quale il cantautore si è sempre imposto firmando brani senza mai scendere a compromessi affrontando la situazione “a muso duro” concetto che allarga metaforicamente anche alla vita : Un guerriero senza patria e senza spadaCon un piede nel passatoE lo sguardo dritto e aperto nel futuro A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Staserasi esibirà con “A”,del brano di Pierangelo Bertoli che proporrà insieme a Fiorella Mannoia sul palco del Festival di. A/ Per Dirti T’ Amo è il brano del 1979 contenuto nell’omonimo album del cantautore emiliano scomparso nel 2002. Ilè dedicato all’aspro rapporto di Bertoli con la discografia (Non ho ordini precisi di lavoro) rispetto alla quale il cantautore si è sempre imposto firmando brani senza mai scendere a compromessi affrontando la situazione “a” concetto che allarga metaforicamente anche alla vita : Un guerriero senza patria e senza spadaCon un piede nel passatoE lo sguardo dritto e aperto nel futuro A ...

