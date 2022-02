Report Malaria di città 2022, come riparare al troppo Smog (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati allarmanti sullo Smog relativi al Lazio, dopo che Legambiente ha piazzato 238 centraline nei 102 capoluoghi e monitorato i tre principali inquinanti (Pm2.5 e NO2 e Pm10), fanno emergere, in relazione al Report Mal’aria di città 2022 le necessità di pronti interventi riparatori. “Bisogna togliere più automobili possibile dalle strade” ha ricordato Legambiente Lazio che punta sul cosiddetto “congestion charge”. Una sistema già scelto in altre metropoli che attribuisce ad ogni cittadino un dato numero di bonus per l’accesso con l’auto in centro. Superati i quali si deve pagare. Tra le altre misure volte a disincentivare il ricorso alle auto, Legambiente ricorda il “rafforzamento e ampliamento delle zone a traffico limitato, una poderosa cura del ferro, il rilancio del TPL, l’istituzione di nuove aree ciclopedonali ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati allarmanti sullorelativi al Lazio, dopo che Legambiente ha piazzato 238 centraline nei 102 capoluoghi e monitorato i tre principali inquinanti (Pm2.5 e NO2 e Pm10), fanno emergere, in relazione alMal’aria dile necessità di pronti interventi riparatori. “Bisogna togliere più automobili possibile dalle strade” ha ricordato Legambiente Lazio che punta sul cosiddetto “congestion charge”. Una sistema già scelto in altre metropoli che attribuisce ad ogni cittadino un dato numero di bonus per l’accesso con l’auto in centro. Superati i quali si deve pagare. Tra le altre misure volte a disincentivare il ricorso alle auto, Legambiente ricorda il “rafforzamento e ampliamento delle zone a traffico limitato, una poderosa cura del ferro, il rilancio del TPL, l’istituzione di nuove aree ciclopedonali ...

