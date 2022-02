Pensioni, allo studio un “paracadute” per i giovani (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la battaglia politica per il Quirinale la riforma delle Pensioni rappresenta il primo banco di prova per il governo. Lo scorso 31 dicembre è scaduto il triennio di quota 100 (62 anni di età e 38 di anzianità) e alla fine di quest’anno si concluderà anche il regime transitorio a quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi). In tale scenario l’obiettivo è quello di evitare lo scalone provocato dal ripristino della Legge Fornero che porterebbe l’età minima d’uscita a 67 anni. Sul tema continua il confronto governo-sindacati. Il prossimo appuntamento, dopo l’incontro di ieri, è previsto per il 7 febbraio che vede in calendario un incontro ‘politico’ nel quale il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e i leader di Cgil Cisl e Uil faranno un primo bilancio del lavoro svolto analizzando le criticità presenti sul cammino verso una riforma condivisa. Il traguardo finale è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo la battaglia politica per il Quirinale la riforma dellerappresenta il primo banco di prova per il governo. Lo scorso 31 dicembre è scaduto il triennio di quota 100 (62 anni di età e 38 di anzianità) e alla fine di quest’anno si concluderà anche il regime transitorio a quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi). In tale scenario l’obiettivo è quello di evitare lo scalone provocato dal ripristino della Legge Fornero che porterebbe l’età minima d’uscita a 67 anni. Sul tema continua il confronto governo-sindacati. Il prossimo appuntamento, dopo l’incontro di ieri, è previsto per il 7 febbraio che vede in calendario un incontro ‘politico’ nel quale il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e i leader di Cgil Cisl e Uil faranno un primo bilancio del lavoro svolto analizzando le criticità presenti sul cammino verso una riforma condivisa. Il traguardo finale è ...

