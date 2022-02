Mustafa | il bambino siriano esce dalla quarantena | “Mi piace stare in Italia”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/02/Siena-il-saluto-del-piccolo--all-VIDEO-Cronaca-lanazioneit.mp4 “Sì, miin”. Sono queste le prime parole di, ildi 6 anni nato senza arti, uscito oggitrascorsa con la famiglia nella nuova casa a Siena. Il piccolo sorride, il padre Munzir è felice. “L’è il primo Stato che ci ha chiamato per aiutarci“, ha detto la madre Zeynep nell’incontro con la stampa tenutosi questa mattina a Siena. Le prime parole del papà, divenuto anche lui famoso per la foto-simbolo grazie alla quale l’è riuscita a portare in salvo questa famiglia dalle bombe e ...

Il racconto è di Repubblica ed è quello di unsiriano di 6 anni a cui la vita ha già tolto tanto. Nello specifico, gli arti, ma non il sorriso e la voglia di credere che il mondo sia, in ...Siena, le parole dell'uomo, grato all'Italia per il grande progetto di solidarietà messo in atto per la sua ...Siena, le parole dell'uomo, grato all'Italia per il grande progetto di solidarietà messo in atto per la sua famiglia Condividi Tweet WhatsApp Invia tramite email ...Siena, 4 febbraio 2022 - «Ringrazio tutto il popolo italiano per aver accettato di dare le cure a Mustafà ». Lo ha detto Munzir, il padre siriano privo di una gamba incontrando i giornalisti nella ...