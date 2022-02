Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022 | “Porto sul palco una dichiarazione d’amore 2 0 ai giorni nostri”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è in gara alla settantaduesima edizione deldicon il brano “Inverno dei fiori“, scritto dallo stesso artista, Cheope e Alex Raige Vella. Una ballad, fragile che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione, raccontando quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore. La musica è di Federica Abbate,e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione. Secondodidopo il successo ottenuto con “Il diario degli errori”, vissuto con più maturità e consapevolezza deldove ci si trova: “Questa canzone vuole essere immediata e sincera: unaai ...

Advertising

michele_bravi : La competizione si fa ardua. Ora non mi tiene più nessuno. @FantaSanremo @sangiovann1 #Sanremo2022 - michele_bravi : Se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni. #Sanremo2022 Photographer: Roberto Chierici Art director: @maryparpinel H… - michele_bravi : Pivello. @sangiovann1 @FantaSanremo #Sanremo2022 - idolhugme_ : RT @manchesenzoscus: comunque raga michele bravi è l'equilibrio fatto persona ha un lato super sensibile e serio e poi un lato da bambino d… - _honeyclouds8 : RT @exileuphoria: Michele Bravi neanche in top 10, il taste del pubblico: #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

punta invece al rosso nel suo secondo look custom made firmato Fausto Puglisi per Roberto Cavalli. Seconda esibizione e secondo mantello per Blanco (in Valentino), in coppia con Mahmood ......McCartney Mahmood e Blanco - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Massimo Ranieri con Nek - "Anna verrà" di Pino Daniele Matteo Romano con Malika Ayane - "Your song" di Elton John- "...Michele Bravi ospite a Oggi è un altro giorno: “La felicità è un muscolo che va tenuto attivato con l’ascolto, la comprensione, l’umiltà e l’empatia” Michele Bravi è uno dei grandi protagonisti del ...Sangiovanni, invece, è tra i più accaniti giocatori insieme ad Aka7even, Michele Bravi, Emma Marrone (che stanotte ha “rischiato” con i Carabinieri), Highsnob e Hu e Rettore. Proprio il cantante di ...