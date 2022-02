Loredana Bertè e Achille Lauro, il duo fa esplodere i social: 'La regina' (Di sabato 5 febbraio 2022) Non passa inosservata Loredana Bertè che, oltre al look rock, porta sul palco dell'Ariston per Sanremo 2022 la nuova interpretazione del suo brano ' Sei bellissima ' con Achille Lauro. Fan scatenati ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Non passa inosservatache, oltre al look rock, porta sul palco dell'Ariston per Sanremo 2022 la nuova interpretazione del suo brano ' Sei bellissima ' con. Fan scatenati ...

SanremoRai : “E mi sembra di sentire ancora Sei bellissima ” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - PrimeVideoIT : MA LA LETTERA DI ACHILLE A LOREDANA BERTE RAGA???? I MIEI STANDARD SENTIMENTALI SONO APPENA DIVENTATI INARRIVABILI… - Corriere : Il livello rimane altissimo quando Achille Lauro si presenta con Loredana Bertè: e questa volta Achille fa il bravo… - badgalchii : e la mia storia tra le dita e la coreo di elena che sembrava quella di scarola e loredana bertè e nek e anna e marc… - Phiodem : RT @believeinmusic_: non so se ci rendiamo conto che loredana berté a 71 anni si mangia ancora il palco come la prima volta #sanremo2022 -

In ginocchio dopo il duetto a Sanremo, Lauro chiede scusa alla Bertè Al termine della performance sul brano 'Sei bellissima' Achille Lauro ha consegnato un mazzo di fiori sul palco dell'Ariston a Loredana Bertè che ha cantato con lui. Il mazzo era accompagnato da una lettera scritta dallo stesso Lauro che ha letto Amadeus: 'Che strano Uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde ...

'Guagliò, nun te mettere a minigonna': Loredana Bertè ricorda Pino Daniele con un curioso aneddoto