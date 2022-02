I programmi in tv oggi, 4 febbraio 2022: Festival di Sanremo e film (Di venerdì 4 febbraio 2022) Su Rai Uno il Festival di Sanremo, su Sky Cinema Kiss me three times Guida ai programmi Tv della serata del 4 febbraio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 4 febbraio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Il lato oscuro della mia matrigna. A seguito della morte improvvisa e misteriosa del padre, due fratelli devono affrontare la matrigna, disposta a tutto pur di poter ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Su Rai Uno ildi, su Sky Cinema Kiss me three times Guida aiTv della serata del 4Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 4? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Il lato oscuro della mia matrigna. A seguito della morte improvvisa e misteriosa del padre, due fratelli devono affrontare la matrigna, disposta a tutto pur di poter ...

