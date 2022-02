I preti tedeschi vogliono sposarsi, primo via libera dai vescovi: verso la richiesta ufficiale al Papa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dalla chiesa tedesca sotto pressione dopo gli scandali sui casi di pedofilia emersi nella diocesi di Monaco potrebbe partire una vera e propria rivoluzione per il mondo cattolico. Il sinodo tedesco ha stilato e votato un documento in cui propone a Papa Francesco la rimozione dell’obbligo di celibato per i sacerdoti. Pur mostrando apprezzamento per lo stile di vita tradizionale dei preti, il percorso sinodale ha approvato con l’86% delle preferenze la prima lettura del testo intitolato «Il celibato dei sacerdoti, rafforzamento e apertura». In autunno, il synodale Weg dovrà esprimersi una seconda volta sull’istanza, sempre attraverso la votazione. Se anche in quell’occasione sarà confermata la volontà di allargare le maglie del celibato, i responsabili della chiesa tedesca avranno il compito di elaborare un proposta e presentarla ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dalla chiesa tedesca sotto pressione dopo gli scandali sui casi di pedofilia emersi nella diocesi di Monaco potrebbe partire una vera e propria rivoluzione per il mondo cattolico. Il sinodo tedesco ha stilato e votato un documento in cui propone aFrancesco la rimozione dell’obbligo di celibato per i sacerdoti. Pur mostrando apprezzamento per lo stile di vita tradizionale dei, il percorso sinodale ha approvato con l’86% delle preferenze la prima lettura del testo intitolato «Il celibato dei sacerdoti, rafforzamento e apertura». In autunno, il synodale Weg dovrà esprimersi una seconda volta sull’istanza, sempre attrala votazione. Se anche in quell’occasione sarà confermata la volontà di allargare le maglie del celibato, i responsabili della chiesa tedesca avranno il compito di elaborare un proposta e presentarla ...

