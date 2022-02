Chi è Mr. Rain, da X Factor alle collaborazioni con Annalisa e J-Ax (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mr. Rain è il nome d’arte di Mattia Balardi, ed è il rapper e produttore discografico che questa sera, venerdì 4 febbraio, vedremo sul palco dell’Ariston insieme alla coppia di artisti Highsnob e Hu – in gara al Festival di Sanremo con Abbi Cura Di Te – per interpretare la cover di Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco, e tutti siamo curiosi di sapere che in modo verrà interpretata. Chi è Mr. Rain Mr. Rain, ovvero Mattia Balardi, nasce a Desenzano Del Garda nel 1991. Sin da giovanissimo scopre la sua passione per il rap grazie ai dischi di Eminem, e proprio nel 2008-2009 – anno dell’album Relapse – inizia a scrivere le sue prime barre rappando su basi create con software digitali, e ottiene i primi consensi dagli amici più stretti. Il suo percorso continua, e con gli anni si accorge che la sua creatività emerge specialmente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mr.è il nome d’arte di Mattia Balardi, ed è il rapper e produttore discografico che questa sera, venerdì 4 febbraio, vedremo sul palco dell’Ariston insieme alla coppia di artisti Highsnob e Hu – in gara al Festival di Sanremo con Abbi Cura Di Te – per interpretare la cover di Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco, e tutti siamo curiosi di sapere che in modo verrà interpretata. Chi è Mr.Mr., ovvero Mattia Balardi, nasce a Desenzano Del Garda nel 1991. Sin da giovanissimo scopre la sua passione per il rap grazie ai dischi di Eminem, e proprio nel 2008-2009 – anno dell’album Relapse – inizia a scrivere le sue prime barre rappando su basi create con software digitali, e ottiene i primi consensi dagli amici più stretti. Il suo percorso continua, e con gli anni si accorge che la sua creatività emerge specialmente ...

