Centro: D'Alessandro (Iv), 'Margherita? Nella settimana di Sanremo non nascono' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Centri e margherite? Mai visto una cosa seria nascere Nella settimana di Sanremo". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia viva. "Il punto è che se ci si concentra sul carro poi non trovi i buoi che lo spingono. Il consenso contiene la parola 'senso' e un'operazione politica costruita a forza di interviste e comunicati va contro il senso e dunque anche contro il consenso -aggiunge-. All'assemblea nazionale di Italia viva parleremo di tutto questo: del Paese e futuro ma anche del fatto che le alchimie sono molto poco convincenti". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Centri e margherite? Mai visto una cosa seria nasceredi". Lo dichiara Camillo D', deputato di Italia viva. "Il punto è che se ci si concentra sul carro poi non trovi i buoi che lo spingono. Il consenso contiene la parola 'senso' e un'operazione politica costruita a forza di interviste e comunicati va contro il senso e dunque anche contro il consenso -aggiunge-. All'assemblea nazionale di Italia viva parleremo di tutto questo: del Paese e futuro ma anche del fatto che le alchimie sono molto poco convincenti".

