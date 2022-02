Bayern Monaco vs RB Lipsia | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo scontro clou dell’azione della Bundesliga nel fine settimana vede i leader delospitare i giganti RBsabato 4 febbraio sera all’Allianz Arena. I padroni di casa sperano di estendere il loro vantaggio in cima alla classifica, mentre i visitatori cercheranno di continuare la buona forma raggiunta sotto il loro nuovo capo prima della pausa internazionale. Il calcio di inizio divs RBè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs RB: a che punto sono le due squadre?Con ilche ha inaspettatamente perso 2-1 in casa contro il Borussia Monchengladbach al ritorno dalla pausa invernale in Germania ...