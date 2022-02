Atalanta, per la pandemia un’emorragia di centomila spettatori (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Serie A ha perso la metà del pubblico e così anche il club nerazzurro. Nelle prime 10 partite del 2019/20, prima della pandemia, 195.354 tifosi in casa, ora 94.602. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Serie A ha perso la metà del pubblico e così anche il club nerazzurro. Nelle prime 10 partite del 2019/20, prima della, 195.354 tifosi in casa, ora 94.602.

Advertising

Atalanta_BC : Grazie di tutto, Robin, e in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza! ?? Thank you, Robin #Gosens, and best o… - Atalanta_BC : Il Presidente Percassi e tutta la Società Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Maurizio… - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - GoalItalia : ?? STORY ?? La passione per il tennistavolo, poi la virata sul calcio ?? Il feeling con Eriksson ?? Il Vichingo Strö… - webecodibergamo : Atalanta, per la pandemia un’emorragia di centomila spettatori -