Alba Parietti e quel rifiuto clamoroso a 9 miliardi di lire: cosa accadde in realtà (Di venerdì 4 febbraio 2022) ; il retroscena che non tutti conoscono. È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Showgirl, conduttrice, attrice ed opinionista, la carriera di Alba Parietti iniziò prestissimo: era il 1980 quando apparve su Videogruppo e GRP Televisioni, storiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) ; il retroscena che non tutti conoscono. È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Showgirl, conduttrice, attrice ed opinionista, la carriera diiniziò prestissimo: era il 1980 quando apparve su Videogruppo e GRP Televisioni, storiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : Alba Parietti sarà seduta in prima fila durante l’ultima serata di #Sanremo2022. SONO QUESTE LE CERTEZZE DI CUI ABBIAMO BISOGNO. - AliceMura109 : RT @ribster_: ditonellapiaga una confidence e presenza scenica pazzesca sguardi famelici fessa pesantissima lei canta ma in testa ha solo l… - strac_ciatella : RT @ribster_: ditonellapiaga una confidence e presenza scenica pazzesca sguardi famelici fessa pesantissima lei canta ma in testa ha solo l… - imarealmoon : RT @ribster_: ditonellapiaga una confidence e presenza scenica pazzesca sguardi famelici fessa pesantissima lei canta ma in testa ha solo l… - artvhazza : RT @ribster_: ditonellapiaga una confidence e presenza scenica pazzesca sguardi famelici fessa pesantissima lei canta ma in testa ha solo l… -