Addio a Bill Fitch | guidò Larry Bird e i Boston Celtics al titolo nel 1981

(Di venerdì 4 febbraio 2022) E' morto a 89 anni, ex coach e dirigente in Nba, campione con. Nominato per due volte allenatore dell'anno Nba,si è spento a Lake Conroe, in Texas, circondato dalla famiglia. ...

E' morto a 89 anni Fitch, ex coach e dirigente in Nba, campione con Boston. Nominato per due volte allenatore dell'anno Nba, Fitch si è spento a Lake Conroe, in Texas, circondato dalla famiglia. Non è stata resa ... sempre un giorno triste quando ad andarsene è una leggenda del calibro di Fitch. Lo storico allenatore NBA, nominato come uno dei dieci più grandi di sempre nel 1996, è morto nella notte nella sua casa in Texas, come annunciato dalla famiglia attraverso il capo dell'... La NBA piange oggi la scomparsa di Bill Fitch, storico allenatore nominato tra i dieci migliori coach di sempre nel 1996. L'ex tecnico, introdotto nella Hall of Fame nel 2019, si è spento in casa ...