Achille Lauro | il messaggio in ginocchio per Loredana Bertè | «Avremmo dovuto dirglielo tutti da tempo»

Advertising

SanremoRai : “E mi sembra di sentire ancora Sei bellissima ” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _the_jackal : Mahmood é venuto vestito di Blanco e Blanco é venuto vestito da Achille Lauro #Sanremo2022 - _the_jackal : Se vi siete persi l'esibizione di Achille Lauro è stata più o meno così #Sanremo2022 - dalila_cav : RT @believeinmusic_: loredana bertè non ha avuto una vita facile e questo gesto di estrema ammirazione di achille lauro nei suoi confronti… - gio0996 : RT @imaspookykid: achille lauro oggi ha detto “non diamo peso al look, perché questa è una canzone di rivincita delle donne ed è questo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Voto 9, ' Sei bellissima': Sto boccheggiando. Sono senza fiato dopo questo trio di artisti, tra proposte e sponsor di enorme valore. Qui addirittura la Bertè in carne ed ossa che canta ...Dopo il duetto sulle note di 'Sei Bellissima' Finale con dichiarazione dia Loredana Bertè per l'intenso duetto che i due hanno proposto sulle note di 'Sei bellissima' nella quarta serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. Alla fine dell'esecuzione,ha ...Achille Lauro col fiore in mano. Fantasanremo e scelte di stile. L'abbigliamento dei cantanti in gara riveste un'importanza notevole, per il Fantasanremo. Fantasanremo, quali look e scelte di stile ...Sanremo, 4 febbraio 2022 - Jovanotti si fa prendere dall'entusiasmo e spacca: voto 10. Neanche Achille Lauro riesce a eguagliare l'eleganza di Loredana Berté: 9. Ecco le pagelle della quarta serata ...