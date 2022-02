(Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono inoltre 15.878 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.695 casi (10,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 484. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (18,74%), seguita da 50-59 (15,30%) e 30-39 (13,01%). La fascia 20-29 si attesta al 9,21%, la 14-19 all’ 8,35%, la 11-13 al 4,87% e la 6-10 all’9,66%. Nella giornata odierna si registrano idi 13 persone: una donna di 93 anni di Fiume Veneto ...

Advertising

udine20 : 4 febbraio: in FVG 2444 nuovi contagi e 13 decessi - - udine20 : Telegiornale FVG ore 12 30 del 04 Febbraio 2022 - - Telefriuli1 : ???? ??????????????, ???? ???????????? ???????? ?????????????? ???? ?????? 2.444 le positività. Le persone in isolamento scendono a 58.391… - lifestyleblogit : Covid oggi Fvg, 2.444 contagi e 13 morti: bollettino 4 febbraio - - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Fvg, 2.444 contagi e 13 morti: bollettino 4 febbraio: (Adnkronos) - Dati e numeri dalla Regione -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio FVG

Dati e numeri dalla Regione Sono 2.444 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4. Si registrano inoltre altri 13 morti. ''Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono ...Arrestato il pirata Travolge e uccide 2 donne in A28, era già condannato per guida in stato di ebbrezza In1.032 nuovi casi di coronavirus e 7 decessi: il bollettino Note sull'autore RedazioneOggi in Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono inoltre 15.878 i test rapidi antigenici realizzati, ...(Adnkronos) – Sono 2.444 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano inoltre altri 13 morti. ”Oggi in Friuli Venezia Giulia su ...