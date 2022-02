Tragedia in Grecia: muore in campo dopo 5' di gioco. Soccorsi tardivi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Incredibile Tragedia nel calcio ellenico: Alexandros Lampis è morto in campo durante un match di terza divisione. 21 anni, in forza all'Ilioupoli FC, Lampis si è accasciato al suolo dopo soli 5' di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Incredibilenel calcio ellenico: Alexandros Lampis è morto indurante un match di terza divisione. 21 anni, in forza all'Ilioupoli FC, Lampis si è accasciato al suolosoli 5' di...

