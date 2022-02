Sanremo 2022: battutaccia sull'assenza di Luca Argentero, l'attore sbotta "Vaff...." (Di giovedì 3 febbraio 2022) La pagina satirica di Spinoza Live ha ironizzato sulla mancata partecipazione al Festival di Luca Argentero e l'attore è sbottato Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 febbraio 2022) La pagina satirica di Spinoza Live ha ironizzatoa mancata partecipazione al Festival die l'to

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - Liliana03972440 : RT @Severusp2: 21 anni fa Aspettando Sanremo 2022 #Buongiorno #RaffaellaCarrà #Elisa #Sanremo - SevillanaDirndl : RT @SanremoRai: “Perché questa notte non corri da me Ti ho lasciato nel vento una musica Spero che ti parli di me” L’esibizione integrale… -