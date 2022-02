Raid Usa in Siria: il capo dell'Isis si fa saltare in aria (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'esercito Usa ha 'eliminato dal campo di battaglia' il capo dell'Isis Abu Ibrahim al - Hashimi al - Qurayshi durante un'operazione nel nord della Siria. L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'esercito Usa ha 'eliminato dal campo di battaglia' ilAbu Ibrahim al - Hashimi al - Qurayshi durante un'operazione nel nord. L'annuncio è stato fatto oggi dallo stesso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vitt… - Agenzia_Ansa : Siria: nove morti in raid Usa, anche due bambini #ANSA - repubblica : Siria, le forze speciali Usa hanno ucciso il leader dell'Isis. Biden: 'Il mondo è più sicuro'. Tredici vittime nel… - NunziaCentanni : RT @CCKKI: Come possiamo dire agli???? che ormai il livello di sopportazione è arrivato al limite? Si può accettare ancora tale arroganza, se… - Paskunky : RT @Agenzia_Ansa: In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vittime. O… -